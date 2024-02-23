هل مشروع رأس الحكمة بيع لأصول الدولة؟.. رئيس الحكومة يجيب

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة بالشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ليس بيعًا للأصول، إنما تحصل الدولة على مبلغ في بداية المشروع، بحصة ونسبة مع الأرباح.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر توقيع شراكة استثمارية كبرى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي تنقله قناة "إكسترا نيوز"، أن استثمار الأصول في أي دولة شيء مهم للغاية، وكل دول العالم في منطقة الشرق الأوسط يُقاس مقدار نجاحها بكيفية اجتذاب الاستثمار المباشر، في صورة شراء أصل ومن ثمَّ، تنميته وتطويره، أو الدخول في مشروعات مثل مشروع رأس الحكمة لتحقيق تنمية متكاملة.

وتابع: "نجاح الاقتصاديات العالمية يُقاس بقدرتها على اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر، ومشروع رأس الحكمة ترجمة حقيقية لتعظيم شراكة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتوفير العملة الصعبة للدولة لحل الفجوة بين الإيرادات والمشروعات".

وأردف: "مثل هذه النوعية من المشروعات هي الحل الحقيقي، إذ إن مصر ليس لديها الموارد الكافية من ثروات طبيعية لتنمية الدولة، والنجاح يُترجم الأصول لتعظيم الاستثمارات".