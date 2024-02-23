مصطفى مدبولى: مشروع رأس الحكمة سيوفر الملايين من فرص العمل للشباب المصرى

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن أحد أوجه الاستفادة من مشروع رأس الحكمة، يتمثل في تحويل جزء من الاستثمارات التي سيتم ضخها للجنيه المصري.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر توقيع شراكة استثمارية كبرى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي تنقله قناة "إكسترا نيوز"، أن كل شركات المقاولات والتطوير العقاري والمصانع، ستشارك في إنشاء المدينة.

ونوه "مدبولي" بأن مشروع رأس الحكمة سيوفر الملايين من فرص العمل للشباب المصري، في مرحلة الإنشاء، وبعد التشغيل أيضًا.

وأشار "مدبولي" إلى أن الدولة ستعوض كل أهالي مطروح والمواطنين بمحور المشروع العملاق، مضيفًا أن الدولة المصرية منفتحة على الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتابع أن مشروع رأس الحكمة، عبارة عن رسالة ثقة لمصر في الأشقاء بالإمارات، مؤكدًا أن الإمارات تثق في ثبات واستقرار الدولة المصرية.