الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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حزب "المستقلين الجدد": مصر من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار فى المنطقة

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب "المستقلين الجدد"، إن مصر تحتل المركز الـ 14 في قائمة الدول الجاذبة للاستثمار عام 2023، متفوقة على دول مثل المغرب وتركيا.

وأضاف "عناني"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة تسعى بكل جهدٍ لزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر، لعل أبرزها الرخصة الذهبية للمستثمرين.

ونوَّه بأن مصر عدّلت قانون الاستثمار لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، مشيرًا إلى أن البنية التحتية ساهمت في جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية.

وأشار رئيس حزب "المستقلين الجدد" إلى أن مصر حددت أكثر من 1000 فرصة استثمارية منذ عام 2018، بأكثر من 15 محافظة، وبالتالي أصبحت مصر من المناطق الجاذبة للاستثمار الأجنبي في المنطقة.

وتابع أن الدولة المصرية، لم تغفل المستثمر الوطني والمحلي، مؤكدًا أن النجاح في برامج الاقتصاد ساهم بشكلٍ كبير في تحسين عملية الاستثمار في مصر، ومازلنا ننتظر المزيد.

حزب المستقلين الجدد الدول الجاذبة للاستثمار اكسترا نيوز الدكتور هشام عناني مصر

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