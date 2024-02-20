الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ضياء رشوان: مصر تواجه موقفًا إنسانيًا فى غزة وسياسيًا مع حكومة إسرائيل

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، إن حق الفيتو، جاء بعد انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، بعدما أنشئ مجلس الأمن من 15 عضوًا منهم 5 أعضاء لهم حق النقض "الفيتو" ومنهم أمريكا.                                                   

وأضاف "رشوان" خلال استضافته ببرنامج "حديث الأخبار"، والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن حق الفيتو، كان مناسبًا في وقته، ولا يتناسب في 2024.

ونوه بأن مجلس الأمن، لن يعطي حق الفيتو لأي دولة أخرى، ولكن ستتم إضافة عدد من الأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن، وبالتالي فحق الفيتو سيصبح عائقًا للكثير من القضايا.

وعن دور مصر المحوري، أكد "رشوان"، أن قدرنا هو أننا عرب ومجاورون للأشقاء في فلسطين، مشيرًا إلى أن العدوان الإسرائيلي في المنطقة غير مسبوق، وبالتالي مصر تواجه موقفًا إنسانيًا في غزة، وسياسيًا مع حكومة إسرائيل المتطرفة.

ضياء رشوان غزة إسرائيل حكومة إسرائيل حديث الاخبار اكسترا نيوز الحرب العالمية الثانية

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