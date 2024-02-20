ضياء رشوان: أمريكا ليست قائد العالم بل تحرض لحروب وعدم استقرار

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، إن الولايات المتحدة تفتح الكثير من الأبواب لدعم العديد من الدول المرتبطة بالنزاعات والحروب، وهي: أوكرانيا، إسرائيل وتايوان.

وأضاف "رشوان" خلال استضافته ببرنامج "حديث الأخبار"، والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الولايات المتحدة ليست قائد العالم، بل تحرض العالم لحروب وعدم استقرار في الكثير من الول.

ونوه، بأن قرار مجلس الشيوخ الأمريكي بدعم الدول الثلاث، يأتي في ظل توترات نشهدها في الاقتصاد منذ حرب أوكرانيا، وزاد عليه الحرب في غزة، والتي راح ضحيتها الكثير من الأبرياء.