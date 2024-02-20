ممثل الجامعة العربية بالأمم المتحدة: لن نصمت على ما يحدث للشعب الفلسطينى

قال السفير ماجد عبدالفتاح، ممثل الجامعة العربية بالأمم المتحدة، أن مشروع القرار بوقف إطلاق النار في غزة، والذي تم رفضه اليوم بمجلس الأمن، أن القرار إنساني بحت.

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن واشنطن تلجأ للحيل والألاعيب الدبلوماسية، من أجل عدم التصويت لوقف إطلاق النار في غزة.

ونوه ممثل الجامعة العربية بالأمم المتحدة، أن المشروع الذي تم تمريره اليوم ورفض بمجلس الأمن بسبب استخدام الولايات المتحدة، كان يتم بالوازن، ولكن تم التصويت من قبل مندوب الولايات المتحدة.

وأشار "عبدالفتاح"، أننا لا يهمنا "فيتو" الولايات المتحدة، حيث إنه تم عزلها، بعدما صوت 13 عضوا بمجلس الأمن بالتأييد مقابل صوت واحد معارض، مضيفًا أن مشروع قرار واشنطن، يخرج ملف وقف إطلاق النار خارج مجلس الأمن.

وأردف، أننا لن نصمت على ما يحدث للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الجامعة العربية نجحت في الضغط دبلوماسيًا في القضية الفلسطينية، كما أننا لجأنا لحكمة العدل الدولية.

وتابع، أن تغيير الولايات المتحدة الأمريكية موقفها رهينة بوحدة الموقف العربي، مؤكدًا أننا لا نستطيع أن نصدق أن الولايات المتحدة ستتخلى عن إسرائيل في الوقت الحالي.