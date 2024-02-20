الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ممثل الجامعة العربية بالأمم المتحدة: لن نصمت على ما يحدث للشعب الفلسطينى

السفير ماجد عبد الفتاح
السفير ماجد عبد الفتاح

قال السفير ماجد عبدالفتاح، ممثل الجامعة العربية بالأمم المتحدة، أن مشروع القرار بوقف إطلاق النار في غزة، والذي تم رفضه اليوم بمجلس الأمن، أن القرار إنساني بحت.

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن واشنطن تلجأ للحيل والألاعيب الدبلوماسية، من أجل عدم التصويت لوقف إطلاق النار في غزة.

ونوه ممثل الجامعة العربية بالأمم المتحدة، أن المشروع الذي تم تمريره اليوم ورفض بمجلس الأمن بسبب استخدام الولايات المتحدة، كان يتم بالوازن، ولكن تم التصويت من قبل مندوب الولايات المتحدة.

وأشار "عبدالفتاح"، أننا لا يهمنا "فيتو" الولايات المتحدة، حيث إنه تم عزلها، بعدما صوت 13 عضوا بمجلس الأمن بالتأييد مقابل صوت واحد معارض، مضيفًا أن مشروع قرار واشنطن، يخرج ملف وقف إطلاق النار خارج مجلس الأمن.

وأردف، أننا لن نصمت على ما يحدث للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الجامعة العربية نجحت في الضغط دبلوماسيًا في القضية الفلسطينية، كما أننا لجأنا لحكمة العدل الدولية.

وتابع، أن تغيير الولايات المتحدة الأمريكية موقفها رهينة بوحدة الموقف العربي، مؤكدًا أننا لا نستطيع أن نصدق أن الولايات المتحدة ستتخلى عن إسرائيل في الوقت الحالي.

ممثل الجامعة العربية بالأمم المتحدة الجامعة العربية ماجد عبد الفتاح غزة القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

القيادة الأمريكية: الحوثيون استهدفوا سفينة قمح بصاروخين

مندوب فلسطين: هناك شبه إجماع دولى على وقف إطلاق النار بغزة

مندوب مصر بمجلس الأمن: أناشدكم جميعًا أوقفوا إطلاق النار فى غزة الآن

القاهرة الإخبارية: جماعة الحوثى تستهدف سفينة إسرائيلية

البيت الأبيض: لم تتمكن من دعم قرار مجلس الأمن لأنه كان سيعرض محادثات حساسة للخطر

الولايات المتحدة ستعلن الجمعة عن حزمة عقوبات كبرى بسبب وفاة المعارض الروسى "نافالنى"

خبير الشئون الأمريكية: الولايات المتحدة تؤيد إسرائيل بالقول والفعل

مندوب الصين بالأمم المتحدة: لا ينبغى استخدام "الفيتو" لمنع وقف إطلاق النار فى غزة

الأكثر قراءة

ماذا يحدث بعد تقدم مصر بمذكرة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟

توجيهات من "التعليم" بشأن استمارة الثانوية العامة 2024

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

ثلوج وبرودة.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الأربعاء وأماكن سقوط الأمطار

عاجل.. البيت الأبيض: الوقت ليس مناسبًا لوقف إطلاق النار فى غزة

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يهاجمون الأهالى فى بيت لحم ويقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

محللون: انكماش الناتج المحلى لإسرائيل بنحو 20% بسبب الحرب فاق التوقعات

بعد هجوم "إلعال": هل يمكن الاستيلاء على طائرة إسرائيلية عن بُعد؟