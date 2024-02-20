الثلاثاء 20 فبراير 2024
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مندوب مصر بمجلس الأمن: أناشدكم جميعًا أوقفوا إطلاق النار فى غزة الآن

أسامة عبد الخالق
أسامة عبد الخالق مندوب مصر

قال أسامة عبد الخالق مندوب مصر بمجلس الأمن، إننا نرى ازدواجية المعايير بشأن الفلسطينيين، وعلى مجلس الأمن التحرك من أجل إنقاذ حياة الأبرياء.

وطالب "عبدالخالق"، بضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قائلًا: "أناشدكم جميعا أوقفوا إطلاق النار الآن"، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس جميع الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

وتابع: نشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب عرقلة الولايات المتحدة قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مضيفا: أليست تقارير منظمة الصحة العالمية، حول الكارثة الإنسانية بغزة كافية لتقنع الوفد الأمريكي بالتصويت لصالح وقف إطلاق النار في غزة.

وأردف، أننا نتوسط ونتفاوض بمنتهى الجدية لسرعة إطلاق المحتجزين والأسرى الفلسطينيين، والدفع بمزيد من المساعدات لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة.

مندوب مصر بمجلس الأمن مندوب مصر غزة أسامة عبد الخالق قطاع غزة منظمة الصحة العالمية

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