الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مندوب روسيا: الولايات المتحدة لا يهمها حياة الشعب الفلسطينى فى غزة

مندوب روسيا فى جلسة
مندوب روسيا فى جلسة مجلس الأمن

قال دميتري بوليانسكي مندوب روسيا بالأمم المتحدة، إن المجموعة العربية اقترحت نصًا عربيًا منظم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفي المقابل اقترحت الولايات المتحدة بضرورة عدم مشاركة حماس في الحكومة الفلسطينية.

وأضاف "بوليانسكي"، خلال جلسة لمجلس الأمن للتصويت على مشروع  قرار وقف إطلاق النار في غزة، تقدمت به الجزائر، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة أعلنت عن تجاهلها للكثير من المنظمات الدولية والإغاثية.

ونوه مندوب روسيا، بأن حكومة الولايات المتحدة، لا يهمها حياة الشعب الفلسطيني في غزة، مشيرًا إلي أن الرأى العام لن يرحم تقاعس الولايات المتحدة في عملية وقف النار بغزة، حيث إن العنف مستمر في غزة للشهر الخامس وعدد الشهداء تجاوز 30 ألفًا.

وأشار، إلي أن واشنطن تمارس ازدواجية المعايير وتطالب بإعطاء الوقت من أجل إطلاق سراح المتجزين لكنها تمنح في الحقيقة الوقت لإسرائيل لقتل المزيد من الشعب الفلسطيني.

مندوب روسيا الولايات المتحدة غزة الشعب الفلسطيني روسيا

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