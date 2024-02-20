الثلاثاء 20 فبراير 2024
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مراسل القاهرة الإخبارية: إسرائيل تشكك فى شرعية جلسات محكمة العدل الدولية

مراسل القاهرة الإخبارية
مراسل القاهرة الإخبارية

قال أبوبكر بشير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الوفود من الدول تتوافد على محكمة العدل الدولية، مشيرًا إلى أن طلبات الإحاطة التي قُدمت، أكدت ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وضرورة انتهاء الاحتلال.

وأشار "بشير"، إلى أن وفد إسرائيل لم يحضر، بل يشكك في شرعية محكمة العدل الدولية، خاصة هذه الجلسات، فالجميع يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

ونوّه، بأن محكمة العدل الدولية، تستمع على مدار 6 أيام لطلبات الإحاطة لكل دولة نصف ساعة، بواقع 52 دولة و3 منظمات دولية.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن الدعم الشعبي أمام المحكمة يسهم بشكل كبير في دعم الوفود على المستوى السياسي، وبالتالي يشكل هذا ضغطًا على الدول الداعمة للكيان المحتل.

مراسل القاهرة الاخبارية القاهرة الإخبارية محكمة العدل الدولية إسرائيل محكمة العدل

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