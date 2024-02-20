الثلاثاء 20 فبراير 2024
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مراسلة القاهرة الإخبارية: تحليلات تشير إلى تنفيذ عملية عسكرية فى رفح منتصف إبريل

مراسلة قاة القاهرة
مراسلة قاة القاهرة الإخبارية

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي زعم بأن العمليات العسكرية في جنوبي قطاع غزة بمحيط مستشفى ناصر الطبي وخان يونس بدأت تحقق أهدافها المنشودة، إذ بدأت عمليات الحفر للوصول لفتحات الأنفاق هناك، والتي قد تنهي الأهداف العسكرية المرسومة في خان يونس.

وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، خلال فقرة "جولة المراسلين" أن تصريحات جيش الاحتلال بشأن العمليات العسكرية في خان يونس توصل رسائل تفيد بأنه سيكون هناك اجتياح بري لرفح وإثارة المخاوف في صفوف الفلسطينيين، وأيضًا تحديًا للقرارات وللجهود الدبلوماسية المُفروضة من قبل الإدارة الأمريكية بوساطة مصرية وقطرية.

وتابعت: “بعض التحليلات تذهب إلى أبعد من ذلك، وتقول إن العملية العسكرية في رفح لن تتم قبل منتصف إبريل، ويجب أن تكون هناك خطة استراتيجية موضوعة لتحرك جيش الاحتلال الإسرائيلي”.

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