الثلاثاء 20 فبراير 2024
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مراسل "القاهرة الإخبارية": دعم شعبى لفلسطين أمام محكمة العدل الدولية

أبو بكر بشير مراسل
أبو بكر بشير مراسل القاهرة الإخبارية

قال أبوبكر بشير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الوفود مستمرة  في التوافد على محكمة العدل الدولية، من أجل تقديم إحاطتها بخصوص ممارسات الإحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967.

وأشار "بشير"، إلى أن 11 ممثلًا من الدول تحدثوا في محكمة العدل الدولية، بشن الانتهاكات التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني، واتفق الجميع أنه من الضروري وقف الحرب والاستيطان والاحتلال الإسرائيلي.

 كل ممارسات إسرائيل في فلسطين ممارسات احتلالية

ونوه مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن كل ممارسات إسرائيل في فلسطين، هي ممارسات احتلالية ويجب أن تتوقف، مؤكدًا أن الساعات المقبلة ستشهد وجود العديد من الوفود من الدول التي تساند الدولة الفلسطينية.

وأضاف "بشير"، أن محيط المحكمة، يتواجد منذ ساعات الصباح، العشرات من الداعمين لفلسطين، والذين طالبوا بإنهاء الإحتلال الإسرائيلي، وهذا دعم شعبي وفي داخل المحكمة دعم سياسي.

مراسل القاهرة الاخبارية إسرائيل فلسطين الشعب الفلسطيني القاهرة الإخبارية أبو بكر بشير

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