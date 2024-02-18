الأحد 18 فبراير 2024
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أستاذ علاقات دولية: مرافعة مصر ستكون كاشفة لكل الجرائم التى ارتكبتها إسرائيل

غزة
غزة

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن مرافعة مصر ستكون كاشفة لكل الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، مضيفًا أن القاهرة قادرة على كشف الممارسات التي ارتكبت منذ 75 عامًا.

وأضاف "فارس"، خلال مداخلة لبرنامج "ملف اليوم" والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مصر لديها القدرة لتوضيح الجرائم لمحكمة العدل بسبب المواجهات بينها وبين الكيان المحتل لسنوات.

وأشار أستاذ العلاقات الدولية إلي أن هناك أكثر من 52 دولة ستقوم بتقديم مرافعات استشارية، وبالتالي فالدولة المصرية أكثر دعمًا للقضية الفلسطينية.

ونوه "فارس"، أن مجلس الأمن يقدم الغطاء السياسي، بالإضافة إلى تقديم الولايات المتحدة للغطاء العسكري، وبالتالي على المجتمع الدولي مراعاة ذلك.

استاذ علاقات دولية إسرائيل الشعب الفلسطيني القاهرة القاهرة الإخبارية

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