مساعد وزير الدفاع الأوكرانى السابق: جاهزون لحرب طويلة الأمد مع روسيا

قال أوليكسي ميلنيك، مساعد وزير الدفاع الأوكراني السابق، إن قرار سحب القوات الاوكرانية من أفديفكيا، من القرارات الصعبة علينا جميعًا.

وأضاف " ميلنيك "، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا هو التقدم الروسي الاول والملحوظ منذ أكثر من 12 شهرا من الحرب.

وأشار مساعد وزير الدفاع الأوكراني السابق إلى أن نقص التعداد على المستوى الاوكراني، كان سبب سيطرة القوات الروسية على مدينة أفديفكيا الاوكرانية، مضيفًا أننا جاهزون لحرب طويلة الأمد.

ونوه "ميلنيك" بأن هناك العديد من الأسئلة تجاه القيادة السياسية الاوكرانية، حيث إن نقص الذخائر العسكرية أمر خطر ويؤرق أوكرانيا باكملها، وعلينا إيجاد بدائل عسكرية وزيادة الإنتاج العسكري.

وتابع أن 50% من الدعم الخارجي تم توفيره من الولايات المتحدة وحدها، مشيرًا أن أوكرانيا طورت من إنتاج المسيرات، ولكن النقطة الأهم هي الصواريخ المضادة للطائرات.