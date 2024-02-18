باحثة لـ"القاهرة الإخبارية": الحضور الدولي لمكافحة الإرهاب بأفريقيا كان يشوبه أطماع أخرى

قالت الدكتورة أميرة عبد الحليم، باحث بمركز الاهرام للدراسات، أن وضع منطقة القرن الافريقي على خارطة الإرهاب، جاء بعد أحداث سبتمبر.

وأضافت "عبد الحليم"، خلال مداخلة لبرنامج "الضفة الأخرى" والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الحضور الدولي والغربي، لمكافحة الإرهاب، كان يشوبه أطماع أخري.

ونوهت، أن الولايات المتحدة متخوفة بشكل كبير من جماهات الإرهاب في أفريقيا خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، الامر الذي جعلها تزيد من قائمة الجماعات الإرهابية لديها.

وأشارت، أن إقليم أرض الصومال، والذي أنفصل عن دولة الصومال عام 1991، تستغله الكثير من الدول والمنظمات لإقامة مشروعات واستثمارات بداخله، الامر الذي دفع أثيوبيا لاستغلاله من أجل إقامة قاعدة عسكرية لها.