مارك بوتنجا: الاتحاد الأوروبى تواطأ مع إسرائيل لتنفيذ جرائمها فى غزة

قال مارك بوتنجا، عضو البرلمان الأوروبي، إنه يجب تنفيذ ضغوط على إسرائيل لاحترام قرارات محكمة العدل الدولية والتزام القوانين الدولية.

وأضاف "بوتنجا"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب وقف دعم إسرائيل بالأسلحة التي تستخدمها في جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

ونوه عضو البرلمان الأوروبي، بأن الاتحاد الأوروبي، تواطأ مع إسرائيل على مدار الشهر الماضي لتنفيذ جرائمها في قطاع غزة، وعلى الدول الداعمة أن تفهم ذلك، ولا تقف مع كيان يقتل في الأطفال والنساء.

وأشار "بوتنجا"، إلي أن يجب وضع ضغوط على الدول الأوروبية للكف عن الدعم المستمر لإسرائيل، مشيرًا أن هناك الكثير من الدول وقفت التعامل مع هذا الكيان، وعلى الدول جميعها أن تفعل ذلك.