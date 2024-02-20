الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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القاهرة الإخبارية ترصد تفاصيل انطلاق المنتدى السعودى للإعلام في نسخته الثالثة

جانب من المنتدى السعودي
جانب من المنتدى السعودي للإعلام عبر القاهرة الإخبارية

قالت أمل الحناوي، موفد القاهرة الإخبارية بالمنتدى السعودي للإعلام، إن المنتدى السعودي للإعلام يشهد أكثر من 30 جلسة تناقش مستقبل قطاع الإعلام، وسيقدم المتحدثون العديد من الرؤى والتوجهات التي تركز في مجملها على مستجدات القطاع ومستقبله.

وأضافت "الحناوي"، خلال مداخلة، أن جلسات المنتدى ستغطي قطاعات عدة منها الرياضة وعلاقتها بالإعلام، إلى جانب قطاع المال والأعمال والسياحة والفعاليات الكبرى.

وأفادت بأن المنتدى سيشهد جلسة مخصصة لـ"إكسبو الرياض 2030"، بالإضافة إلى جلسة خاصة بكأس العالم 2034، وغيرها من القطاعات الحيوية مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإعلام، واستثمار البنى التقنية في الأعمال الإعلامية.

وأوضحت أن النسخة الثالثة للمنتدى أتت هذا العام تحت شعار "الإعلام في عالم يتشكل"، بمشاركة ما يزيد على 2000 من أبرز الإعلاميين والأكاديميين والخبراء محليا ودوليا، و80 جهة إعلامية.

وأشارت إلى أن وزير الإعلام السعودي قال إنه اتفق مع زملائه بأن يسموا عام 2024 بعام التحول الإعلامي، لتسخير كل الطاقات لانطلاقة تليق بقيادتهم، مؤكدا على أن الإعلام أسهم في 14 مليار ريال بالناتج المحلي، والاستهداف هذا العام يبلغ 16 مليار ريال بارتفاع بلغ نسبة 10 %.

القاهرة الإخبارية المنتدى السعودي أمل الحناوي الذكاء الاصطناعي إكسبو الرياض 2030

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