الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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خبير الشئون الأمريكية: الولايات المتحدة تؤيد إسرائيل بالقول والفعل

مداخلة هاتفية على
مداخلة هاتفية على فضائية القاهرة الإخبارية

قال السفير مسعود معلوف، خبير الشئون الأمريكية، إن الموقف الأمريكي بمجلس الأمن غير مفاجئ، حيث إن مندوبة الولايات المتحدة سبق لها القول بأن دولتها ترفض مثل هذا المشروع، حيث إن الحل الشامل يتطلب وقتًا طويلًا، وفقًا لتصريحات الإدارة الأمريكية.

ونوه خبير الشئون الأمريكية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مطروح للنقاش" والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة تستخدم إسرائيل كذراع لها في الشرق الأوسط.

وأضاف "معلوف"، أن الولايات المتحدة تؤيد إسرائيل بالقول والفعل، بل وتشجعها في تنفيذ العمليات العسكرية بقطاع غزة.

وفشل مجلس الأمن في تمرير مشروع قرار تقدمت به الجزائر من أجل وقف إطلاق النار بقطاع غزة، حيث وافق على القرار 13 عضوًا، فيما رفضت الولايات المتحدة القرار، وامتنعت بريطانيا عن التصويت.

خبير الشؤون الامريكية إسرائيل الولايات المتحدة مطروح للنقاش القاهرة الإخبارية

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