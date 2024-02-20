خبير الشئون الأمريكية: الولايات المتحدة تؤيد إسرائيل بالقول والفعل

قال السفير مسعود معلوف، خبير الشئون الأمريكية، إن الموقف الأمريكي بمجلس الأمن غير مفاجئ، حيث إن مندوبة الولايات المتحدة سبق لها القول بأن دولتها ترفض مثل هذا المشروع، حيث إن الحل الشامل يتطلب وقتًا طويلًا، وفقًا لتصريحات الإدارة الأمريكية.

ونوه خبير الشئون الأمريكية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مطروح للنقاش" والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة تستخدم إسرائيل كذراع لها في الشرق الأوسط.

وأضاف "معلوف"، أن الولايات المتحدة تؤيد إسرائيل بالقول والفعل، بل وتشجعها في تنفيذ العمليات العسكرية بقطاع غزة.

وفشل مجلس الأمن في تمرير مشروع قرار تقدمت به الجزائر من أجل وقف إطلاق النار بقطاع غزة، حيث وافق على القرار 13 عضوًا، فيما رفضت الولايات المتحدة القرار، وامتنعت بريطانيا عن التصويت.