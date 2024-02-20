ضياء رشوان: امتناع بريطانيا عن التصويت بمجلس الأمن دليل على تغير موقفها تجاه فلسطين

قال ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، إن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت حق "الفيتو" عشرات المرات، من أجل حماية إسرائيل على المستوى السياسي.

وأضاف "رشوان" خلال استضافته ببرنامج "حديث الأخبار"، والمُذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الولايات المتحدة، تتحدث عن وقف مؤقت للحرب بغزة، وذلك من أجل مصلحتها السياسية.

ونوه، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد أن سمعة الولايات المتحدة أصبحت في الحضيض، بسبب الدعم الأعمى للكيان المحتل لتنفيذ عمليات قتل بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن امتناع بريطانيا عن التصويت على قرار اليوم بمجلس الأمن، بوقف إطلاق النار، دليل على تغير موقفها، وعلى الولايات المتحدة أن تعلم ذلك، حيث إنها أصبحت وحيدة ضد دعم شعبي دولي.