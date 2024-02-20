الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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أمين سر حركة فتح: جنوب إفريقيا من أكثر الدول تعرضًا للعنصرية

زيد تيم
زيد تيم

قال زيد تيم، أمين سر حركة فتح في هولندا، إن دولة جنوب إفريقيا من أكثر الدول تعرضًا للعنصرية والفصل العنصري، وقد تحدثت بشكل واضح عما يحدث في فلسطين، وأشارت إلى أن ما يحدث بغزة أفظع بكثير من الفصل العنصري بجنوب إفريقيا.

 وأشار "تيم"، خلال مداخلة لـ"القاهرة الإخبارية"، إلى أن المجموعة الإفريقية الموجودة تعد إضافة للجامعة العربية وبعض المؤسسات الدولية التي تحدثت عما يدور في فلسطين من حرب إبادة حقيقية.

وأضاف "تيم"، أن دولة جنوب إفريقيا منذ شهر تقريبًا قامت بجلسة في محكمة العدل الدولية، مشيرًا إلى أن الهدف من الجلسة هو اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار والحديث حول مجازر الحرب التي يتم ارتكابها.

وتابع، بضرورة وقف الحرب بشكل كلي، فكل الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، على مرأى ومسمع العالم، حيث تنتهك حكومة بنيامين نتنياهو الأرض والشعب الفلسطيني.

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