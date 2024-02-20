العمل الوطنى الفلسطينى: الولايات المتحدة ستكون محامى الشيطان أمام العدل الدولية

قالت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني، إن إسرائيل لا تأخذ كل التحركات بمحكمة العدل الدولية على محمل الجد، حيث أعلنها الكثير من المسئولين في حكومة بنيامين نتنياهو.

وأضافت "النتشة"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن حكومة بنيامين نتنياهو تضرب بقوانين العدل الدولية عرض الحائط، بل وماضية في جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

ونوهت، في مرافعة الولايات المتحدة، ستكون محامي الشيطان، وستدفع بقوة للدفاع عن إسرائيل، وسنجد مبررات كثيرة من قِبل الوفد الأمريكي بمحكمة العدل الدولية، وعلى المجتمع الدولي أن يعي ذك.