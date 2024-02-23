حزب الاتحاد: مصر مكان آمن وبيئة خصبة لنجاح الاستثمارات

قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن مصر مكان آمن وبيئة خصبة للاستثمارات، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المكاسب وراء الصفقة الاستثمارية الكبرى للاقتصاد المصري.

وأضاف "صقر"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الدولة نجحت في الصفقة الاستثمارية الكبيرة، كما أنها تعكس ثقة المؤسسات الكبرى في العالم تجاه مصر.

ونوه بأن الصفقة ستسهم في تحقيق انفراجة في العملة الصعبة لمصر، بالإضافة إلى أنها ستؤثر بشكل إيجابي على المواطن؛ من خلال توفير السلع في السوق بأسعار منخفضة.

ولفت إلى أن مصر مكان جيد لبدء استثمارات جديدة، خاصة بعد تنفيذ أماكن ومدن ومشروعات جديدة، مشيرًا إلى أن مصر من الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي.

وأشار إلى أن مصر من الدول المستقرة سياسيًا واجتماعيًا، مضيفًا أن الصفقة الاستثمارية يجب أن توصف بالتاريخية، حيث إنها تعزز إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.