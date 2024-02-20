سعره 399 دولارًا.. حذاء ترامب الذهبى يواصل إثارة الجدل فى الولايات المتحدة

قال ياسر نور الدين، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حذاء ترامب الذهب، يواصل إثارة الجدل في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يعتبر أجدد منتجات مصانع الرئيس السابق للولايات المتحدة.

وأشار، خلال مداخلة لبرنامج "الانتخابات الأمريكية 2024"، أن المرشح الأمريكي دونالد ترامب، أعلن عن الحذاء الذهبي، أعلن عنه بعد حكم المحكمة في نيويورك، والتي ألزمته بدفع 355 مليون دولار، في إشارة منه بن الغرامة يمكن جمعها من بيع أحذية ترامب الذهية.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن الأحذية التي طُرحت، نفذت في أقل من ساعتين، مؤكدًا أن سعر الحذاء 39 دولارا، حيث إن هناك العديد من الشركات طلبت العلامة التجارية لترامب.

ونوه "نور الدين"، أن دونالد ترامب، شخصية مثيرة للجدل، محبة للشهرة وجمع المال، وبالتالي فأحذية ترامب ما زالت تثير الجدل في الشارع الأمريكي.