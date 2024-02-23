الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حزب "إرادة جيل": لابد من التكاتف خلف قيادة الدولة لتجاوز الأزمات

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب "إرادة جيل"، إن الدولة المصرية تسعى بكل جهودها من أجل دعم الاقتصاد الوطني، وجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع المستثمرين المحليين.

وأضاف "مطر"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن إدارة الحكومة في ظل الأزمات الاقتصادية الحالية في العالم، ساهمت في التصدي لها من خلال برامج الحماية الاجتماعية للمواطن المصري.

ونوّه بأن الحوار الوطني المرتبط بالجزء الاقتصادي، ما هي إلا خطوات من أجل تحسين حياة المواطن المصري، مؤكدًا أن الدولة تسهم في تيسير الإجراءات على المستثمر الأجنبي من أجل توفير العملة الصعبة.

وأشار رئيس حزب "إرادة جيل"، إلى أنه على المواطن المصري، أن يتماسك ويتكاتف خلف الإدارة والقيادة المصرية، وعلى المستثمرين أن تبحث خارج الصندوق والدخول في مشروعات جديدة.

وتابع أن الأعباء المالية في العالم باتت تؤثر على الكثير من الدول، ولابد من إعادة النظر في المصانع المتوقفة والعمل على تشغيل عجلة الإنتاج، مطالبًا بضرورة اتخاذ الحكومة قرارات خاصة بالأولوية للاستيراد.

النائب تيسير مطر الاقتصاد الوطني اكسترا نيوز رئيس حزب إدارة جيل حزب إدارة جيل المواطن المصري

مواد متعلقة

العلمين الجديدة.. جمال طبيعى وبنية تحتية متطورة (فيديو)

حزب "المستقلين الجدد": مصر من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار فى المنطقة

لجنة الاستثمار بالحوار الوطنى: العالم يثق تمامًا فى البيئة الاستثمارية بمصر

حزب الاتحاد: مصر مكان آمن وبيئة خصبة لنجاح الاستثمارات

قوات الاحتلال تتوغل قرب ميناء خان يونس وتقطع الطرق المؤدية لـ"رفح"

سعره 399 دولارًا.. حذاء ترامب الذهبى يواصل إثارة الجدل فى الولايات المتحدة

ضياء رشوان: مصر تواجه موقفًا إنسانيًا فى غزة وسياسيًا مع حكومة إسرائيل

رشوان: بايدن يحاول بتصريحاته إبراء ذمته من الدعم المطلق لإسرائيل

الأكثر قراءة

عاجل.. مدبولى: تطوير رأس الحكمة "أضخم صفقة استثمار أجنبى مباشر فى تاريخ مصر"

عاجل|تيار مدارى وغطاء كثيف من السحب.. تحذير من طقس الساعات المقبلة

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

عاجل.. كولر يغير موقفه من عودة شكرى وقندوسى إلى الأهلى نهاية الموسم

بدء فعاليات توقيع صفقة الشراكة الاستثمارية الكبرى

بدء مراسم توقيع شراكة استثمارية كبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة (بث مباشر)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع نساء فلسطين والسودان

حسين دعسة

الصفقة الاستثمارية القادمة.. ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى قوة مصر

د هند جاد

هانى الناظر.. الحكيم الإنسان

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «2 - 3»

وائل لطفي

طاقة أمل

ماجد حبته

فتح وحماس فى موسكو!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"العدل الدولية" تواصل جلسات الاستماع لتبعات الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين

اعتداءات جنسية.. الكشف عن جرائم جديدة بحق الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال

اليوم الـ140 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر جديدة فى غزة