ماذا يحدث بعد تقدم مصر بمذكرة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟

قال محمد رمضان أستاذ القانون الدولي، إن محكمة العدل الدولية تعد الذراع القضائية للأمم المتحدة، وتقوم باختصاص قضائي في القضايا المنظورة، ولها اختصاص افتائي، حيث تصدر رأيًا قانونيًا فيما يعرض عليها من أسئلة قانونية من جانب أحد أجهزة الأمم المتحدة.

ولفت خلال لقائه مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، إلى أنه صدر قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بطرح سؤالين على محكمة العدل الدولية، وهما: ما الآثار القانونية للممارسات الإسرائيلية التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والسؤال الثاني: ما النتائج القانونية بالنسبة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة؟

وأوضح أن الأمم المتحدة وجهت السؤالين لمحكمة العدل الدولية لتصدر رأيًا استشاريًا، وحددت مدة الممارسات بدءًا من سنة 1967، وفي السؤال يتحدث عن الأراضي المحتلة من سنة 1967 بما فيها القدس الشرقية.

وأشا إلى أن المحكمة تدير الدعوى وتستمع لمناقشات الدول، كل دولة تقدم ما لديها من معلومات، أو أي أمر يساعد المحكمة في أن تصدر رأيها الاستشاري.