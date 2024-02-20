أستاذ سياسة دولية: الحرك المصرى أمام محكمة العدل الدولية سيشكل ضغطًا كبيرًا على إسرائيل

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ السياسة الدولية، إن التحرك المصري أمام محكمة العدل الدولية هو استكمال لإجراءات الدعم المصري للقضية الفلسطينية عبر التاريخ.

الجرائم الصهيونية



وأكد سلامة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تهدف إلى إبراز الجرائم الصهيونية التي تم وما زال يتم ارتكابها في حق الإنسانية الفلسطينية.

وأضاف في حديثه، أن هذه المذكرة شوف تشكل ضغطًا على الولايات المتحدة الأمريكية، لذا هذا الضغط على الجانب الأمريكي من الممكن أن يكون أداة ذات فعالية لوقف الكيان الصهيوني عن موقفه الإجرامي.

قرارات محكمة العدل الدولية

وكان قد علق الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، على قرارات محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية من إسرائيل لسكان قطاع غزة، قائلًا: "قرارات محكمة العدل الدولية اليوم خطوة إيجابية، وإن مصر دعت إسرائيل لتنفيذ التدابير التي وردت في قرار محكمة العدل الدولية".