الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مؤلف يحيى وكنوز يفجر مفاجأة عن المسلسل: يرد على أجندات أجنبية

محمد عدلي
محمد عدلي

قال محمد عدلي مؤلف مسلسل يحيى وكنوز3، إن الموسم الثالث من المسلسل يشهد نقلة قوية جدا من حيث الشكل والمضمون ومستوى الإنتاج، مؤكدًا أن الأفكار هذا العام مختلفة تماما، وأنه بدأ العمل على معالجة الحلقات قبل  10 أشهر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة": "كنا نوثق التاريخ المصري، ومهتمين بزيادة الوعي عند الأطفال، في الموسم الماضي، وفي الموسم الجديد نعمل بشكل واضح على التعامل مع الأجندات الأجنبية التي هدفها نسب التاريخ المصري لأرض غير مصرية".

ولفت إلى أن حلقات المسلسل ستتضمن الرد بشكل قوي وبدلائل موثقة، كما تم الاعتماد على مدققين في كل العصور.

 

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