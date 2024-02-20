الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

تفاصيل تراجع الواردات بنسبة 40% وزيادة الصادرات

المهندس عصام النجار
المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة

قال المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الصادرات المصرية زادت لـ3 مليارات و16 مليون دولار، في يناير 2024، بينما في يناير 2023 كانت الصادرات 2 مليار و887 مليون دولار فقط.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "سي بي سي"، تقديم الإعلامية هبة الأباصيري، وإيمان عزالدين، أن الصادرات تخطت 35 مليارًا و632 مليون دولار في عام 2023 رغم الأزمة والتحديات.

ولفت إلى أن تراجع الواردات بنسبة 40% جاء بسبب توطين الصناعات في مصر، وزيادة في كفاءة المنتج المصري.

وأشار إلى أن نسبة المكون المحلي في المنتج المصري يزيد، كما أن تكلفته تجعله يقدر يدخل الأسواق المنافسة بأسعار مناسبة. 

 

الصادرات والواردات الستات مايعرفوش يكدبوا وإيمان عز الدين هبة الأباصيري الصناعات المنتج المصري

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