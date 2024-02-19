متحدث فتح لـ"القاهرة الإخبارية": الموقف المصرى هو من أعاق التهجير القسرى للفلسطينيين

قال عبدالفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح، إن الموقف المصري هو من أعاق التهجير القسري للفلسطينيين، وهو أول من وقف مع الموقف الفلسطيني العام برفض التهجير القسري، والموقف المصري هو الأهم في التصدي للتهجير.

ولفت خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن العدوان على غزة كان عنوانه القضاء على حماس وقدرات المقاومة، لكن الأهداف الاستراتيجية هو السيطرة على قطاع غزة، وأن يبدأ بشمال القطاع وينتهي في سيناء بتهجير الفلسطينيين، لكن مصر عرقلت هذا الأمر، ومعها الأردن، ثم وجاء موقف عربي منسجم مع الموقف المصري.

وأوضح أن أمريكا بدأت تدرك أن هناك موقفًا عربيًا ودوليًا يرفض التهجير القسري، وأنه ليس من صالح أمريكا أن تكون خارج الأمر، خاصة في الوقت الذي تحاكم فيه دولة الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة، لأن هذا سيحرج أمريكا أكثر.

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