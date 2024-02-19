الإثنين 19 فبراير 2024
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"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل مسودة قرار تطرحه واشنطن لدعم وقف مؤقت لإطلاق النار

رامي جبر مراسل القاهرة
رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية

كشف رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية، عن تفاصيل مسودة قرار تطرحه واشنطن في مجلس الأمن تؤكد دعم وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هالتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إن المسودة ستمر بأكثر من مرحلة حتى يتم طرحه بمجلس الأمن، المرحلة الأولى هو نقطة الوقف المؤقت، والنقطة الثانية الأكثر أهمية أنه ليس من المناسب القيام بعملية برية في رفح.

ولفت إلى أن وجهة النظر الأمريكية تغيرت تغيرًا كبيرًا عنها في أول الحرب، وأصبحت تميل نحو إنهاء الحرب، والمسئولون الأمريكيون يريدون وضع نهاية مناسبة للحرب، منوهًا إلي أنه بدأ الحديث عن غزة ما بعد الحرب، والحديث عن دولة فلسطينية وهو ما لم نكن نسمعه من قبل بهذا التركيز والصورة.

وأردف أن الولايات المتحدة مقتنعة بحل الدولتين، لكن لم يسبق أن تم التركيز عليه في واشنطن، لافتًا إلى أن المشروع قد يكون له نصيب أفضل في الموافقة في مجلس الأمن، لو لم تعترض عليه الصين وروسيا.

وأشار رامي، إلى أن الفجوة في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية تتسع،  خاصة أن إسرائيل ترفض كل مقترح أمريكي بخصوص الحرب، وإسرائيل ملتزمة أمام الولايات المتحدة بتقديم خطة قبل اجتياحها رفح، لكنها لم تقدم أي خطة، كما أن الولايات المتحدة تطالب بخطة بحماية المدنيين لكن إسرائيل لم تقدم شيئًا، مما سبب إحباطًا لدى المسئولين الأمريكيين.

واستطرد: "الأمر أشبه بالقطيعة، لكنه الولايات المتحدة وإسرائيل مضطرتان للتعامل سويًا، كل منهما يجب عليهما أن تعتمد على أخرى، لأنه لا يمكن الاستغناء عن التحالف، والولايات المتحدة لن تتخلى عن إسرائيل، خاصة أن لهما هدفًا مشتركًا، وهو  تدمير حركة حماس، لذا لا يمكن للتحالف أن ينفك".

 

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