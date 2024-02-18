"الباز" يكشف سر تحدى إسرائيل التحذيرات الدولية من توسيع العملية العسكرية

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، سر تحدي إسرائيل العالم والتحذيرات الدولية من توسع العملية الإسرائيلية، وقيام رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، بالتأكيد أنه سينفذ العملية العسكرية في رفح.

وقال الباز، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إنه ليس تحديًا، ولكن الضغط الدولي على إسرائيل ليس حقيقيًا، ففي البداية كانت إسرائيل تضرب عرض الحاط بقرارات المؤسسات الدولية، لأن البيت الأبيض يساندها، وعندما أيقنت شعوب العالم أن حكوماتهم تكيل بمكيالين، وأن القوى الدولية ليست صادقة، لأنها تدعم مخالفات إسرائيل، تبدل مواقف تلك الدول إعلاميًا، لكن على أرض الواقع لم يتخذوا أي خطوة للتصدي لمخالفات إسرائيل.

وأردف: "هذه القوى إعلاميًا تطالب إسرائيل بعدم توسيع العملية العسكرية، وإسرائيل تصر على تنفيذها، وهو ليس تحديًا بقدر ما هو توزيع أدوار على المستوى العالمى، العالم يحذر وينتقد، والرئيس الأمريكي لا يرد على نتنياهو، كل ذلك على مستوى التصريح والخطاب، لكن على الأرض ألا تستطيع القوى الدولية بما لديها من أسلحة وأوراق ضغط أن تمنع إسرائيل على الأرض؟ تستطيع لكنها لا تريد، بل يمنحون إسرائيل وقتًا ومساحة للمراوغة".

وأوضح الباز أنه عندما كانت تخالف أي دولة القرارات الدولية كانت الولايات المتحدة تفرض عقوبات، لكنها لن تُقدم أبدًا على فرض عقوبات على إسرائيل، وهى تنتهك الإنسانية بفظاعة.

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