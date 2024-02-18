الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"تحرج حلفاء إسرائيل".. الباز: كل القوى العربية مطالبة بدعم المذكرة المصرية أمام العدل الدولية

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن المذكرة التي ستقدمها مصر أمام محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، لن تكون سرية، ومضمون المذكرة يمكن أن ينشر على مستوى العالم.

وأضاف، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا بد أن تسهم القوى العربية في نشر المذكرة عالميًا، وهي ورقة جديدة يمكن استخدامها للضغط المعنوي الكبير على إسرائيل، كما أن المعلومات ستمثل إحراجًا لمن يدعمون إسرائيل.

وأردف: "يجب ألا نكتفي بتقديم المذكرة، بل إن كل القوى العربية مطالبة بدعم المذكرة المصرية أمام العدل الدولية ضد إسرائيل الكيان المحتل القاتل، الذي لا يتعامل بقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا أي قانون، بل يقوم بالاستخفاف، وكأن الأمر لا يعني إسرائيل، ثم يبدأون يتصدون للموقف، ويقلبون الترابيزة".

وتوقع "الباز" شن حملة هجوم منظّم على مصر، وتوجيه اتهامات لاستنزافها ولفت انتباهها عن المهمة الكبيرة التي ستقوم بها.

ولفت إلى أن إسرائيل خسرت كثيرًا في هذه الحرب، وأهم خسارة تتمثل في خسارتها الأجيال الجديدة في الشعوب العربية الذين لم يكونوا على صلة بالقضية الفلسطينية، ولم يروا التوابيت التي عاد فيها الشهداء، لم تكن المذابح الإسرائيلية حاضرة في ذهنهم، وكانت إسرائيل تراهن عليهم أن يكونوا في صفها، وأصبحوا الآن يشهدون الوحشية الإسرائيلية.

 

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