نائبة الرئيس الأمريكى: سنقف مع أوكرانيا مهما طالت مدة الحرب

قالت كاميلا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، إن الولايات المتحدة ستظل داعمة لأوكرانيا وستقف معها مهما طالت مدة الحرب.

ووجهت حديثها للرئيس الأوكراني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش مؤتمر ميونيخ، نقلته قناة القاهرة الإخبارية: "نتمنى أن تبقوا بنفس العزيمة في دفاعكم عن بلدكم، ومن مصلحة الولايات المتحدة الاستمرار في دعمكم".

وأردفت: "التاريخ أظهر لنا أننا لو سمحنا لغازٍ مثل بوتين الاستيلاء على أراضٍ دون عقاب سيستمر ويشجع آخرين على الاستيلاء على أراضٍ".