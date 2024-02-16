هل حرب غزة وأوكرانيا مقدمات لحرب عالمية ثالثة؟

قال الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسة بجامعة السويس، إن ما يحدث على الساحة العالمية من عمليات عسكرية، سواء حرب أوكرانيا أو حرب غزة، شبيهة بمقدمات حرب عالمية ثالثة، لكنها ليست بالضرورة تؤدي لحرب عالمية ثالثة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "بصراحة" تقديم الإعلامية رانيا هاشم، على قناة "الحياة"، أن القوى الكبرى لا بد أن تأخذ في حسبانها فكرة أن تقوم حرب عالمية، بسبب قرار خاطئ، لذا جميع القوى الكبرى تتحسب لفكرة أن اندلاع حرب عالمية ثالثة أمر وارد.

ولفت إلى أنه في الحرب الباردة كان هناك اتصال ساخن بين رئيس الاتحاد السوفيتي والرئيس الأمريكي لتفادي صدور قرار خاطئ أو انطلاق رصاصة خاطئة، تؤدي لحرب عالمية.

وأوضح أن ما يحدث هو مؤشرات لحرب إقليمية كبرى، ومن المثير للدهشة أن إيران وإسرائيل بيدهما مفتاح إشعال الحرب، وتكاثرت الأقاويل الإسرائيلية بتوجيه ضربة لإيران، أو محاولة جر الولايات المتحدة لتوجيه ضربة عسكرية لإيران، مردفًا أن أي ضربة عسكرية لإيران قد تشعل المنطقة، خاصة أن إيران تمتلك أسلحة نووية، كما أنه في حال انجرت الولايات المتحدة لضرب إيران، قد تستدعي إيران بعض حلفائها.

وأردف: "إسرائيل تحاول الضغط لتوجيه ضربة لإيران، من قِبل أحداث 7 أكتوبر، وتتقارب مع دول الخليج وتفزعهم من إيران، لذا قيام حرب كبرى في المنطقة بيد إيران وإسرائيل".