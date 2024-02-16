الجمعة 16 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

تمرير 95 مليار دولار للتسليح.. سر اتهامات واشنطن لروسيا بتطوير سلاح نووى

أحمد محارم
أحمد محارم

قال أحمد محارم الكاتب والباحث السياسي، إن توقيت توجيه واشنطن اتهامات لروسيا بتطوير سلاح نووي في الفضاء لافت للنظر، لأن الحديث عن السلاح النووي يظهر في الكونجرس وتتناوله وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية، ونحن أمام مؤتمر الأمن والسلام في ميونخ السنوي، كما أن الاتهام يأتي بعد بضعة أيام من لقاء تليفزيوني شهير، لمذيع أمريكي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ولفت إلى أن بوتين قال خلال اللقاء كلامًا خطيرًا، حيث قال إن الحرب استمرت لمدة سنتين، وإن دولًا مثل ليتوانيا وبولندا متاخمة للحدود الروسية وهي  أراضٍ تابعة لروسيا وسوف تعود.

وأوضح الباحث، أن الصراع على الأرض بين أمريكا وروسيا، عبارة عن قوات برية وبحرية وسلاح جوي، وكانت هناك إشارات لسلاح في الفضاء، سلاح خارج الغلاف الجوي للأرض.

وأشار إلى أن التهديد الروسي سببه أن أمريكا كانت دولة شابة لكنها "شاخت"، رئيسها عمره 81 سنة، ينسى ويلخبط في الكلام، ووزير الدفاع وهو من أهم الأشخاص في الإدارة الأمريكية، يتغيب 5 أيام في المستشفى والرئيس لم يعلم، فعندما يكون رئيس بهذه الظروف الصحية ووزير دفاع بهذه الظروف الصحية تكون أمريكا دولة شاخت ولا تستطيع اتخاذ القرار الصحيح. وأردف: "بمقارنة القوة النووية لأمريكا وروسيا، أمريكا تفوق روسيا في التسليح النووي، لكن المسألة في القدرات التكتيكية والسياسية، لذا التوقيت من وجهة نظر الروس، سببه أن أمريكا تريد القول إنها في حالة حرب ولا يعلو فوق صوت الحرب، وتريد تمرير 95 مليار دولار من الكونجرس لدعم إسرائيل وأوكرانيا وتايوان، وبالأمس تمت الموافقة على 21 مليار دولار لتايوان.

أما بالنسبة للصراع الفضائي، قال محارم، إن الدول الكبرى أمريكا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا لديها قوات تستطيع التعامل مع الفضاء، خاصة أن الأقمار الصناعية لها 3 أهداف هي الاتصالات، وتحديد المواقع الجغرافية، والاستخدام في النواحي العسكرية، لذا لا يمكن أن توجد الآلاف المؤلفة من الأقمار الصناعية، وليست لديها وسائل للدفاع. 

 

اقرأ أيضًا:

طبيب يكشف سبب وفاة المعارض الروسى نافالنى ويبرئ الكرملين
تقارير أمريكية عن تطوير روسيا سلاحًا نوويًا في الفضاء.. ما حقيقة الأمر؟

واشنطن سلاح سلاح نووي الفضاء السلاح بوتين

مواد متعلقة

طبيب يكشف سبب وفاة المعارض الروسى نافالنى ويبرئ الكرملين

تقارير أمريكية عن تطوير روسيا لسلاح نووى فى الفضاء.. ما حقيقة الأمر؟

الباز يكشف سر مد مباحثات القاهرة بشأن الهدنة فى غزة

الباز: "إجبار الفلسطينيين على النزوح خط أحمر.. ومصر جاهزة للرد"

"الباز" يكشف كواليس حيلة إسرائيل الإعلامية للتمهيد لاجتياح رفح الفلسطينية

الباز: مصر فى حالة حرب من 25 يناير وليس من 7 أكتوبر

رئيس تيار الاستقلال الفلسطينى: مصر لم تغلق معبر رفح ثانية واحدة

شردى: 500 شاحنة مساعدات مصرية فى رفح.. هل ستسمح إسرائيل بدخولها؟

الأكثر قراءة

اقتحام معبر رفح.. 4 حقائق عن «الفيديو المزعوم»

مصادر: لا صحة لاقتحام معبر رفح.. والشرطة الفلسطينية تؤمن دخول المساعدات

تطبق غدًا.. ننشر الأسعار الجديدة للسجائر والمعسل والسيجار

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

الزمالك يحسم قمة دورى اليد ويلحق الخسارة الأولى بالأهلى

النهارده كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الخميس 15-2-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عضوية مجلس أمن إفريقيا

صفاء النجار

مقامات الغضب.. لا الترحال

جلال حمام

زيارة أردوغان.. آفاق جديدة فى العلاقات بين القاهرة وأنقرة

نعمات مدحت

فاقوس.. بلد المليون "توك توك"

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

حمدي حمادة

محمود السعدني| الحوار مستمر.. عمدة الكلام.. والولد الشقي حاضر النكتة

حسين دعسة

المؤشر التالى بعد مجزرة النبطية

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «1 - 3»

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى