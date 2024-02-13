شردى: 500 شاحنة مساعدات مصرية فى رفح.. هل ستسمح إسرائيل بدخولها؟

قال الإعلامي محمد شردي، إنه رغم كل الأحداث يستمر معبر رفح في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى أن الجمعيات والمؤسسات المصرية تستمر في جمع المعونات.

وأضاف خلال خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": "قافلة من المساعدات تقدر بـ 500 شاحنة من مصر إلى غزة، عايزكم تتابعوا إسرائيل هيدخلوها في أد أيه، الشاحنات كلها على معبر رفح، هل تسمح إسرائيل يدخلوا مرة واحدة؟".

كان طلعت عبدالقوى، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، قال إن مصر تواصل إرسال المساعدات إلى غزة رغم الادعاءات الكاذبة التي أطلقها بعض المسئولين الأمريكيين بشأن ممارسة ضغوط من إدارة بايدن على مصر لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات، مؤكدًا أن هذا الأمر غير صحيح، والقوافل المتواجدة حاليًا أمام معبر رفح خير دليل على ذلك.

وأكد خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، أن هذه القافلة تنفذ بناء على تعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواصلة الدعم والتضامن مع القضية الفلسطينية.