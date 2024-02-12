الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تفاصيل اجتماع "مدبولي" مع مدير صندوق النقد الدولي.. والحكومة تزف بشرى سارة

مدبولى
مدبولى

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مقابلات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، تأتي في إطار التشاور مع كافة الشركاء والجهات الفاعلة لمناقشة التحديات الدولية وتأثيرها على الدول النامية لاسيما مصر.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أن المناقشات مع البنك الدولي جاءت في إطار برامج التعاون المشتركة خاصة فيما يتعلق بدعم دور القطاع الخاص.

 

وأشار إلى أن رئيس الوزراء أكد استمرار الحكومة المصرية في عملية الإصلاح الشامل ودعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاستثمارات العامة إلى نسبة 65%، وبالنسبة للمشاورات مع صندوق النقد الدولي، أكد رئيس الوزراء التزام الحكومة المصرية بعملية الإصلاح، وتناول التداعيات الاقتصادية الدولية والإقليمية على الاقتصاد المصري.

 

وكشف متحدث الحكومة، أن مديرة صندوق النقد الدولي أبدت تفهمها للتداعيات التي تواجهها مصر اقتصاديا، وأكدت دعم الصندوق لمصر، وكذلك مدير البنك الدولي أبدى تفهمه ودعمه لمصر، وكانت الرسالة إيجابية من حيث دعم المؤسسات الدولية لمصر لمواجهة التحديات الراهنة.

 

وأكد الحمصاني، أن حوار مديرة صندوق النقد الدولي إيجابي وأكدت خلال لقائها مع رئيس الوزراء دعم الصندوق لمصر، وعزم الصندوق على استمرار المشاورات مع الحكومة المصرية حتى الانتهاء من كافة التفاصيل المتبقية في الاتفاق والإطار الزمني الجديد للمراجعة بين الصندوق والحكومة، وأكدت إدراكها تبعات العملية الاقتصادية على الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل، كما أكدت أن الصندوق سيبذل أقصى جهوده للتخفيف من الأعباء الملقاة على المواطنين المصريين جراء عملية الإصلاح الاقتصادي، وأكدت أنها ستعمل مع الشركاء الدوليين على دعم مصر الفترة المقبلة.

 

وختم: "قريبا ستكون هناك أخبار إيجابية، وسنعلن كافة تفاصيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، النتائج ستكون إيجابية، والصندوق يتطلع لدعمه ودعم الشركاء الدوليين لمصر". 

الوزراء الحمصاني مدبولي أحمد موسى على مسئوليتي صندوق النقد الدولي رئيس الوزراء

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