الإثنين 12 فبراير 2024
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الخارجية: تصريحات سموتريتش "محاولة يائسة" لتحميل مصر مسئولية قصور حكومة نتنياهو

السفير أحمد أبو زيد
السفير أحمد أبو زيد

قال السفير أحمد أبو زيد، متحدث الخارجية المصرية، إن استمرار العناصر المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية في إطلاق مثل تلك التصريحات التي أطلقها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يحتاج إلى وقفة، خاصة في هذا التوقيت الذي تتواصل فيه الجهود لمحاولة احتواء الأزمة وتقريب المواقف والتوصل لهدنة تحمي دماء الأشقاء في فلسطين.

أضاف أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن مسئولين إسرائيليين يطلقون تصريحات غير مسئولة وهي تحريضية على العنف والقتل وتكشف عن نهم للقتل والتدمير، والتخريب لأي محاولات لاحتواء الأزمة. 

وأردف:"لا يجب تحميل مصر هذه الموضوعات، مصر تسيطر على أرضها بشكل كامل، لا نرى في هذه التصريحات إلا محاولة يائسة لتحميل مصر مسئولية قصور من جانب إسرائيل".

أكد أن مصر تتابع بقلق شديد التصريحات الإسرائيلية التي تشير للعملية العسكرية في رفح، وما شاهدناه من عمليات عسكرية، مشيرًا إلى أن رفح بها مليون و400 ألف فلسطيني، باعتبارها المنطقة الوحيدة الآمنة الباقية، ومصر ترفض هذه العمليات وتحذر من عواقبها الوخيمة التي تنذر بكارثة إنسانية متفاقمة،  ولابد من حذر شديد وتحمل المجتمع الدولي لمسئوليته.

وتابع "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مطالبون بالتدخل لدى الحكومة الإسرائيلية لوقف العملية، ووضع حد الاعتداءات الإنسانية، والحيلولة دون كارثة إنسانية في قطاع غزة، سوف تضر بمصالح الجميع، الجميع يتضررون من خروج الوضع عن السيطرة".

الخارجية كومة الإسرائيلية سموتريتش حضرة المواطن إسرائيل

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