الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

الفنان محمود عامر في أول ظهور بعد زواجه: "ربنا طبطب على قلبي"

كاميرا برنامج الستات
كاميرا برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا

التقت كاميرا برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" بالفنان محمود عامر، في منزله، مع عروسه، بعدما أثار زواجه  جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مشاركته جمهوره بصور من حفل زفافه على فتاة أصغر منه في العمر.

 

وقال الفنان محمود عامر، خلال لقائه لكاميرا برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا": "ربنا يديم علينا نعمة الحب، كان فيه هاشتاج اسمه الحب مفتاح الفرج، وعشان كده ربنا رزقني بالعروسة الجميلة بنت الناس وبنت الأصول رشا فرج".

وعن كواليس زواجه، قال: "كانت زي أي بنت في البداية مترددة وخاصة لم يمر وقت طويل على تعارفنا، تقريبا مر 6 شهور فقط، لكن إذا أراد الله شئ، قال له كن فيكون، مجرد ما شوفتها حصل حاجة كده رباني، مقدرش أعبر عنها، سهم كيوبيد كأنه ماشي شارع جوه القلب، وكان النصيب".

وأردف: "أهم حاجة يبقى فيه تفاهم ورضا، وميبقاش  صراع ضد إمكانيات الراجل والست، ربنا طبطب على قلبي عرفتها في مرحلة شديدة الصعوبة، ولقيت إنسانة قل وجودها في هذا الزمن، تعطي طاقة إيجابية، كنت في أمس الحاجة إليها". 

وختم كلمته: "لما تصبر، ثق إن ربنا هيرزقك بما تستحق". 

الستات مايعرفوش يكدبوا الحب الفرج عروسة محمود عامر

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