بعد الجدل حول زفافهما.. زوجة الفنان محمود عامر: "طيب ويتقال عليه سيد الرجالة"

حكت رشا فرج، زوجة الفنان محمود عامر، كواليس تعرفها على الفنان محمود عامر، وزواجها منه خلال فترة قصيرة، ذلك الزواج الذي أثار جدلًا واندهاشًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

وقالت رشا، خلال لقاء لبرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "سي بي سي": "بحكم شغلى كإخصائي نفسي وإرشاد أسرى كان بيستشرني في الضغوطات التي مر بها، لحد ما حصل تعارف وعرفنا بعض، وحصل تواصل".

وأضافت: "في الأول اتخضيت، وبعدين فرحت، وكنت متلخبطة، لكن مبسوطة".

وعن طبيعة العلاقة بينهما، قالت: "كل طرف لازم يتنازل عشان المركب تمشي، أما بالعند مش هنوصل لنتيجة، ومحمود فيه صفات حلوة كتيرة، يتقال عليه سيد الرجالة، طيب وحنين، وبحب حبه للخير وأخلاقه".