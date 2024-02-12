الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جرائم الحرب.. بالصوت والصورة «المحتل» يستخدم الفلسطينيين كدروع بشرية

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أظهرت لقطات بالهاتف المحمول مواطنًا فلسطينيًا وهو يسير في الشارع بواسطة جندي إسرائيلي يوجهه من الخلف بإحدى يديه ويضع بندقية على كتفه باليد الأخرى.

وحكى بهاء أبوراس المواطن الفلسطيني، الذي ظهر في الفيديو، كيف استخدمه الإسرائيليون كدرع بشري لحمايتهم، وقال إنه تم اقتياده من متجره بالقرب من مدينة الخليل بعد أن قام جنود إسرائيليون بتفتيش المتجر خلال مداهمة أسفرت عن مقتل عدد من الفلسطينيين.

وقال بهاء إن الجيش طلب منه تفتيش المتجر، وطلب منه السماح للعمال بمغادرة المحل، فتشوا المتجر وفتشوه، ثم أخذوه إلى الخارج ووضعوه على الأرض، ثم أخذوه نحو سيارة الجيب، وقال للعمال أن يذهبوا، وأخبروه بأنهم سيستخدمونه كدرع بشري.

اعتاد جيش الاحتلال استخدام المواطنين الفلسطينيين كدروع بشرية مما يعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، الذي يعد استخدام الدروع البشرية أمرًا مدانًا على نطاق واسع بموجب القانون الدولي. 

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