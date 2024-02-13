خبير استراتيجى: "وحشية العمليات الإسرائيلية فى رفح ورقة ضغط للتفاوض"

قال الدكتور صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن التوقعات جميعها إيجابية بشأن مفاوضات القاهرة ودورها في التوصل لاتفاق هدنة في قطاع غزة.

ولفت “عسيلة”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، إلى أن الإعلام الإسرائيلي يقول إن هناك تقدمًا في المحادثات، وإننا نقترب من هدنة.

وأوضح أن تصعيد الهجمات الوحشية الإسرائيلية طبيعى، وهو تكرار للسيناريو الإسرائيلي ذاته قبل هدنة نوفمبر، باعتبارها ورقة يستغلها الاحتلال خلال المفاوضات للضغط على الأطراف.

وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، زعم أن عملية رفح هدفها الأساسي تحرير الأسرى، إلا أن الهدف الحقيقي حرق قطاع غزة، وعلق: “القطاع يحتاج بين 10 إلى 20 سنة لإعادة الإعمار”.

ونوه إلى أن الطرف الأمريكي هو الوحيد صاحب قدرة الضغط على إسرائيل، بينما يتحدث الإسرائيليون عن الإفراج عن الأسرى، وحماس تتحدث عن الأسرى، أما مصر لا تتحدث عن حماس، ولا إسرائيل، وإنما عن الشعب والقضية الفلسطينية.