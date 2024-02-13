الباز: مصر فى حالة حرب من 25 يناير وليس من 7 أكتوبر

قال د.محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور" إن تعقيدات المشهد في المنطقة تجعل الأجواء ساخنة يبدو منها أن مصر في حالة حرب غير مباشرة، وكل تبعات وآثار الحرب موجودة.

أضاف الباز، في بث مباشر لبرنامج "البساط أحمدي" عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن مصر ليست في حالة حرب من يوم 7 أكتوبر، إنما مصر في حالة حرب من 25 يناير 2011 وهى حرب سياسية مخابراتية أمنية اقتصادية إعلامية.

وواصل: "من 2011 ونحن في حالة حرب متصلة، لكن الناس منزعجة من أن تتحول حالة الحرب غير المباشرة لحالة حرب وأن يتحرك الجيش لصدام مباشر".

ولفت إلى أن إسرائيل بعد ساعات قليلة من عملية طوفان الأقصى، وبدأت في رد عنيف جدًا على حماس التي أعطت إسرائيل مبررًا لحالة التوحش، وأن تشن هذه الحرب الانتقامية على قطاع غزة، بينما كانت عمليات المقاومة في السابق محدودة، لكن هذه المرة أسر عجائز وأطفال، فجعلت إسرائيل منها حجة وحصلت على تأييد عالمي بزعم أنها تتعرض لخطر ومن حقها الرد على العدوان.

أوضح الباز أن إسرائيل كان لديها هدفان من عملية الرد على طوفان الأقصى، الأول القضاء على حماس والثاني القضاء على أي خطر محتمل قادم من غزة، وذلك بتهجير الفلسطينيين إلى الأردن وإلى مصر، وكانت عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر فرصة لإسرائيل لتحقيق الهدفين، أما تحرير الأسرى والمحتجزين فهي تفاصيل وليس هدفًا أساسيًا.