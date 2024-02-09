محمد الباز: لولا مصر لما دخلت المساعدات إلى غزة.. وموقف "تعليق خروج الرعايا الأجانب" فارق

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" إن موقف مصر بتعليق خروج الرعايا الأجانب من قطاع غزة مقابل دخول المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع كان فارقًا.

وأضاف الباز في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن هذا الموقف المصري خلق حالة كبيرة جدًا من الحراك لإدخال المساعدات؛ لأنه وضع العالم أمام مسئولياته، متابعًا: "أهالينا في غزة ليسوا أقل من هؤلاء الرعايا وهم أعز من أي شيء".

الباز: مصر حشدت كل الجهود لإدخال أكبر قدر من المساعدات إلى قطاع غزة

وتابع: "مصر في جميع المحافل المحلية والإقليمية أو الدولية تؤكد دائمًا ضرورة حشد كل الجهود لإدخال أكبر قدر من المساعدات إلى قطاع غزة، وهذا أمر لا بد أن يتوقف أمامه الجميع".

كما أشار إلى التأكيد المتتالي من القيادة المصرية أن معبر رفح مفتوح 24 ساعة والعالم نفسه شهد على ذلك عندما وقف الأمين العام للأمم المتحدة أمام المعبر وشاهد التعنت الإسرائيلي في إدخال المساعدات لغزة.

وأكد أنه لولا الدور الذي قامت به مصر ما كان يمكن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، متابعًا: "عندما يحاول أحدهم تشويه صورة مصر فالعالم يعرف ما قامت به مصر ودوافع من يقول غير ذلك".