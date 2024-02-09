الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد الباز: لولا مصر لما دخلت المساعدات إلى غزة.. وموقف "تعليق خروج الرعايا الأجانب" فارق

الدكتورمحمد الباز
الدكتورمحمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" إن موقف مصر بتعليق خروج الرعايا الأجانب من قطاع غزة مقابل دخول المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع كان فارقًا.

وأضاف الباز في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن هذا الموقف المصري خلق حالة كبيرة جدًا من الحراك لإدخال المساعدات؛ لأنه وضع العالم أمام مسئولياته، متابعًا: "أهالينا في غزة ليسوا أقل من هؤلاء الرعايا وهم أعز من أي شيء".

الباز: مصر حشدت كل الجهود لإدخال أكبر قدر من المساعدات إلى قطاع غزة

وتابع: "مصر في جميع المحافل المحلية والإقليمية أو الدولية تؤكد دائمًا ضرورة حشد كل الجهود لإدخال أكبر قدر من المساعدات إلى قطاع غزة، وهذا أمر لا بد أن يتوقف أمامه الجميع".

كما أشار إلى التأكيد المتتالي من القيادة المصرية أن معبر رفح مفتوح 24 ساعة والعالم نفسه شهد على ذلك عندما وقف الأمين العام للأمم المتحدة أمام المعبر وشاهد التعنت الإسرائيلي في إدخال المساعدات لغزة.

وأكد أنه لولا الدور الذي قامت به مصر ما كان يمكن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، متابعًا: "عندما يحاول أحدهم تشويه صورة مصر فالعالم يعرف ما قامت به مصر ودوافع من يقول غير ذلك".

قطاع غزة غزة مصر محمد الباز القاهرة الإخبارية المساعدات الإنسانية

مواد متعلقة

"ببراعة وشجاعة".. الباز: مصر رهنت إخراج الأجانب من غزة مقابل دخول المساعدات

الأكثر قراءة

عاجل| ردًا على بايدن.. رئاسة الجمهورية: مصر فتحت معبر رفح منذ اللحظة الأولى دون قيود أو شروط

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

عاجل| بعد ارتباط اسمه بتدريب الجزائر.. موقف كولر من الرحيل عن الأهلى

مصر تُفنّد مزاعم "بايدن" حول فتح معبر رفح فى 15 نقطة

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

تعرف على سعر الذهب اليوم الجمعة 9-2-2024 في مصر بالمصنعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

منى رجب

تكريم مستحق لأبطال الشرطة البواسل

ماجد حبته

أكبر حزمة حماية اجتماعية

حسين دعسة

كيف نرتاد التطوير المستند إلى المدرسة وفق حركة "تمام"؟

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: سنواصل المعركة للإضرار بحزب الله وتقويض قدراته

"نيويورك تايمز": اليمينيون المتطرفون يعملون على مخطط إعادة التوطين فى غزة

الاستخبارات الأمريكية لـ"الكونجرس": إسرائيل ليست قريبة من القضاء على حماس