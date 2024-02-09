الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"ببراعة وشجاعة".. الباز: مصر رهنت إخراج الأجانب من غزة مقابل دخول المساعدات

محمد الباز
محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إننا نعيش في عالم أصبح التشكيك هو منهجه.

وأضاف الباز في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية": "طالما أن التشكيك أصبح منهج العالم فإن مَن يمتلكون الحقائق في حاجة إلى التأكيد عليها مرة بعد مرة".

وأشار إلى أن مَن يطل على المشهد منذ اليوم الأول يمكن أن يعرف بوضوح شديد جدًا ما الذي فعلته مصر على المستوى السياسي والدبلوماسي والإنساني أيضًا فيما يخص أهلنا في غزة بعد هذا العدوان الوحشي.

وتابع أنه رغم وضوح الموقف المصري تجد بعض الذين لديهم مصالح سياسية أو مصالح انتخابية يشكك أو يحاول تشويه الصورة التي رسمتها مصر ببراعة وإتقان شديد جدًا وتضحيات كثيرة.

 

محمد الباز: مصر حشدت منذ بداية الأزمة في غزة أكبر قدر من المساعدات الإنسانية

وأكد الباز أن هناك موقفًا مفصليًا في بداية هذه الأزمة وصاغته مصر ببراعة سياسية ودبلوماسية، مشيرًا إلى أن مصر منذ اللحظة الأولى قامت هي ثم دعت دول العالم لحشد أكبر قدر من المساعدات الإنسانية لإدخالها إلى قطاع غزة؛ للتخفيف عن الأهالي وتقليل حجم المعاناة.

واستكمل: "الجانب الإسرائيلي كان متعنتًا وحاول إفساد الجغرافيا بقصف معبر رفح من الناحية الفلسطينية لعدم إدخال هذه المساعدات، وبناء عليه مصر اتخذت قرارًا شجاعًا، حيث رهنت إخراج الأجانب من غزة مقابل دخول المساعدات".

محمد الباز الباز مصر إسرائيل معبر رفح غزة قطاع غزة القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال قصف مقراتنا وطواقمنا.. وشمال غزة يعانى مجاعة حقيقية (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل| بعد ارتباط اسمه بتدريب الجزائر.. موقف كولر من الرحيل عن الأهلى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

"اتحسدت بعد الهنا".. البلوجر ليلى محمود تبكي: يارب هون (فيديوجراف)

تعرف على سعر الذهب اليوم الجمعة 9-2-2024 في مصر بالمصنعية

طرده منجد من العمل فأنهى حياته فى العاشر من رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

منى رجب

تكريم مستحق لأبطال الشرطة البواسل

ماجد حبته

أكبر حزمة حماية اجتماعية

حسين دعسة

كيف نرتاد التطوير المستند إلى المدرسة وفق حركة "تمام"؟

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاستخبارات الأمريكية لـ"الكونجرس": إسرائيل ليست قريبة من القضاء على حماس

منظمة خيرية دولية: سكان غزة يأكلون العشب بسبب ندرة الغذاء

إسرائيليون يغلقون معبر نيتسانا الحدودى لمنع وصول المساعدات إلى غزة