"ببراعة وشجاعة".. الباز: مصر رهنت إخراج الأجانب من غزة مقابل دخول المساعدات

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إننا نعيش في عالم أصبح التشكيك هو منهجه.

وأضاف الباز في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية": "طالما أن التشكيك أصبح منهج العالم فإن مَن يمتلكون الحقائق في حاجة إلى التأكيد عليها مرة بعد مرة".

وأشار إلى أن مَن يطل على المشهد منذ اليوم الأول يمكن أن يعرف بوضوح شديد جدًا ما الذي فعلته مصر على المستوى السياسي والدبلوماسي والإنساني أيضًا فيما يخص أهلنا في غزة بعد هذا العدوان الوحشي.

وتابع أنه رغم وضوح الموقف المصري تجد بعض الذين لديهم مصالح سياسية أو مصالح انتخابية يشكك أو يحاول تشويه الصورة التي رسمتها مصر ببراعة وإتقان شديد جدًا وتضحيات كثيرة.

محمد الباز: مصر حشدت منذ بداية الأزمة في غزة أكبر قدر من المساعدات الإنسانية

وأكد الباز أن هناك موقفًا مفصليًا في بداية هذه الأزمة وصاغته مصر ببراعة سياسية ودبلوماسية، مشيرًا إلى أن مصر منذ اللحظة الأولى قامت هي ثم دعت دول العالم لحشد أكبر قدر من المساعدات الإنسانية لإدخالها إلى قطاع غزة؛ للتخفيف عن الأهالي وتقليل حجم المعاناة.

واستكمل: "الجانب الإسرائيلي كان متعنتًا وحاول إفساد الجغرافيا بقصف معبر رفح من الناحية الفلسطينية لعدم إدخال هذه المساعدات، وبناء عليه مصر اتخذت قرارًا شجاعًا، حيث رهنت إخراج الأجانب من غزة مقابل دخول المساعدات".