الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إعلامى مصرى يوجّه رسالة للساسة الأمريكيين: "سياستكم الوحشية مفضوحة"

الإعلامي محمد شردي
الإعلامي محمد شردي

وجه الإعلامي محمد شردي، رسالة نارية لرجال السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية، قائلًا: "العالم عارف إنكم تدعمون إسرائيل خوفًا من اللوبي اليهودي".

وأضاف خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": "بعد العنصرية الأمريكية التي تمارسونها ودعمكم للقتل، لا تسألوا بعد ذلك لماذا العالم العربي والإسلامي يكرهكم، نكرهكم لأنكم دعاة دم، تدعمون ما يقلق راحة الشعوب، سياستكم هي تدمير دولنا، اليهود يشترونكم بفلوسهم لتكونوا صوتهم في الكونجرس".

وأردف: "تدعون الدفاع عن الحرية، وأنتم لا تقتربون منها، نكره سياستكم الخارجية في العالم، فهي مفضوحة ووحشية، دم الأطفال على يد كل عنصر في الكونجرس الأمريكي وهو يعلم أن جيوبه منفوخة من اللوبي اليهودي".

وختم: "لم نعد نصدق حديثكم عن الحرية".

محمد شردي الولايات المتحدة الامريكية اللوبي اليهودي الحياة الحرية

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