تقارير أمريكية عن تطوير روسيا لسلاح نووى فى الفضاء.. ما حقيقة الأمر؟

علق سمير أيوب الخبير في الشئون الروسية، على نشر تقارير أمريكية عن تطوير روسيا لسلاح نووي في الفضاء، مؤكدًا أن المعلومات الأمريكية مجرد توقعات وتكهنات، ولا يوجد أية إثباتات أن روسيا تقوم بتطوير أسلحة يمكن أن تعرض الأمن الأمريكي أو الأمن العالمي للخطر.

ولفت خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، مع الإعلامية منى عوكل، إلى أن هدف الولايات المتحدة الأمريكية من نشر هذه التقارير، أنها تريد أ تعجل إرسال المساعدات إلى أوكرانيا، كما تريد زيادة الدول الأوربية رعبا من روسيا.

من ناحية أخرى، أوضح أن الغرب زود أوكرانيا بمعلومات عبر أكثر من 500 قمر صناعي، ومن حق روسيا تطوير أسلحة للتصدي للأقمار الصناعية أو تدميرها.

وأردف: "عمليا الولايات المتحدة وحلفاؤها يهددون الأمن القومي الروسي، والولايات المتحدة نجحت في تحريض أوكرانيا لفتح بؤرة صراع مع روسيا".

ولفت إلى أن واشنطن تستطيع وقف الصراع في أوكرانيا وليس روسيا، كما أن روسيا لها مطالب، والولايات المتحدة رفضت أخذها بعين الاعتبار أو دراستها، الولايات المتحدة لا تزال تصر على السياسة التي تتبعها، هذا الأمر في عقيدة الجيش الأمريكي، وعقيدة حلف الناتو، الذي أعلن عدة مرات أن روسيا تعتبر العدو الأساسي للحلف.

وتابع أن الولايات تريد الدفاع عن سياستها وتتهم روسيا والصين أنها تهدد الأمن العالمي، بينما روسيا والصين تحاولان تأكيد أنه لا يمكن لأي دولة تحديد ما يمكن يهدد الأمن العالمي.

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