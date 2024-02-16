الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

البيت الأبيض: القدرات الروسية المضادة للأقمار الاصطناعية تدعو للقلق

جون كيربى
جون كيربى

أعلن البيت الأبيض، أن تهديد الأمن القومي الذى أشار إليه مشرعون أمريكيون يتعلق بتطوير روسيا سلاحا مضادا للأقمار الاصطناعية.

 

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومى جون كيربى -فى تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" الخميس- إنه على الرغم من أن تطوير روسيا سلاحا مضادا للأقمار الاصطناعية يدعو للقلق، إلا أنه لا يوجد تهديد فوري لسلامة أي شخص.

 

وأشار إلى أن هذه القدرات غير مفعلة ولم يتم نشرها بعد، موضحا في الوقت ذاته أن واشنطن على علم بهذه القدرات الروسية منذ فترة طويلة.

 

وأضاف أن الرئيس الأمريكى جو بايدن وجه بعدد من الإجراءات منها إفادات إضافية لقادة الكونجرس والمزيد من الانخراط الدبلوماسى مع روسيا بشأن هذا الموضوع.

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