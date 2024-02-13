الباز: "إجبار الفلسطينيين على النزوح خط أحمر.. ومصر جاهزة للرد"

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن مصر ترى في تنفيذ عملية الاجتياح الإسرائيلية لرفح تنفيذًا لمخطط التهجير من خلال إجبار الفلسطينيين على النزوح.

وأضاف "الباز" خلال لايف "البساط أحمدي" عبر حسابه على فيس بوك، أن الدولة المصرية لعبت دورًا كبيرًا حتى لا تصل للحظة إجبار الفلسطينيين على النزوح، فهو خط أحمر، وعلق: "مصر قوية وجاهزة للرد على أي تجاوز لهذا الخط".

وأردف: "لما أعلنت مصر عن أن كل السيناريوهات مفتوحة، ترتب عليه حراك سياسي ودبلوماسي وأمني بعد دقائق، وتم تنسيق اجتماع رباعي حضره الموساد والمخابرات الأمريكية".