الباز يكشف سر مد مباحثات القاهرة بشأن الهدنة فى غزة

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن مد المباحثات الرباعية الهادفة للتوصل لهدنة في غزة، لمدة ثلاثة أيام، تعني أن هناك اتفاق على المبادي العامة واختلاف في التفاصيل الصغيرة.

وأضاف الباز، خلال لايف البساط أحمدي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن مد المباحثات يحمل إشارات إيجابية أن المباحثات الرباعية تتقدم للأمام.

ولفت إلى أن مصر على أهبة الاستعداد للدخول في معركة مباشرة مع إسرائيل إذا أقدمت إسرائيل على تنفيذ عملية في رفح.

وأردف: "الدخول في حرب مباشرة دائمًا يكون الخيار الأخير، لهذا تقوم مصر بعقد مفاوضات للوصول لحل سلمي، ومصر لديها صبر سياسي طويل جدًا، حبال الصبر المصرية طويلة ولا يريد يعرض الناس لمشاكل أكثر، لهذا تقوم مصر بعقد مفاوضات".

وختم الباز: "لو هناك خطر يهدد أرضك، وأذن للحرب نحن مستعدون لها، لكن لا تستعجل الحرب؛ لأنها في النهاية خراب".

ونفى مصدر مصري رفيع المستوى لقناة "القاهرة الإخبارية" وجود خلافات في اجتماع القاهرة، مؤكدًا إيجابية المباحثات واستمرارها.

وانطلقت الاجتماعات الهادفة إلى التوصل لهدنة فى قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين، فى القاهرة بمشاركة وفود من إسرائيل وقطر والولايات المتحدة بجانب مصر.

وفي وقت سابق، قال مصدر مصري رفيع المستوى، إن أجواء اجتماع القاهرة الرباعي إيجابية، والمشاورات مستمرة على مدار الأيام الثلاثة القادمة.

وشارك فى الاجتماع رئيسا وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ووكالة المخابرات الإسرائيلية «الموساد»، ورئيس الوزراء القطرى محمد بن عبدالرحمن آل ثانى ومسئولون مصريون كبار فى محاولة لإحياء المفاوضات حول اتفاق؛ لوقف الحرب فى غزة وتأمين إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس.