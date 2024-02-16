الجمعة 16 فبراير 2024
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توك شو

وائل إحسان يشبه محمد سعد باللاعب محمد صلاح ويؤكد: لديه طاقة تمثيل جبارة

وائل إحسان
وائل إحسان

قال المخرج وائل إحسان، إن الفنان محمد سعد لديه طاقة تمثيل جبارة، وموهبة كبيرة في الفن مثل الموهبة التي يمتلكها لاعب المنتخب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، لكنه على عكس محمد صلاح تأثر سلبًا بالنقد الذي وجه له.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "بالخط العريض" تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب على قناة "الحياة"، أن محمد سعد قدم أعمالًا كوميدية مازالت حتى اليوم قادرة على إضحاك المشاهد، وفي في فيلم عوكل "إفيهاته ما زالت عايشة".                              

وأردف: "عمل حاجات كثير تضحك، لكننا نرفع الناس سابع سما وننزل بهم في الأرض، محمد سعد من أضخم الممثلين في مصر بداخله طاقة غير طبيعية، لا أحد يختلف على موهبته، لكن لم يتم انتقاده بصورة بناءة، في الخارج يشوفوا نص موهوب يحاولوا يرفعوا منه، أما هنا نتعارك مع الموهوب ونتحارب معه".

وتابع: "محمد صلاح عيط في الملعب وشد النجيلة لما دخل جون، وعمل كل ما بوسعه لنذهب لكأس العالم، دلوقتي اتهمناه أنه يتمارض، محمد صلاح قدر يتجاوز هذا الانتقاد السلبي، أما محمد سعد لم يتمكن من تجاوز هذا".

محمد سعد جبارة المنتخب المصري محمد صلاح إيمان أبو طالب الحياة

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